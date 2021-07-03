/638607/لشكة-فى-سلوكها-شاب-يقتل-بنت-خاله-فى-الجيزة-والطب-الشرعي-يكشف-الحقيقة

مفاجأة صادمة فجّرها تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة التي قُتلت خنقاً على يد نجل عمتها بسبب شكه في سلوكها بعدما رفضت الزواج من شقيقه، في دائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة الايام الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي للضحية عذريتها، وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء الجنسي، وذلك بعد توقيع كشف العذرية خلال تشريح جتها داخل مشرحة زينهم بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لفتاة قتلها ابن عمتها بسبب شكة في سلوكها

بداية الواقعة

بدأت الجريمة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الصف، بلاغاً بمقتل فتاة خنقاً على يد نجل عمتها داخل منزلهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الفتاة المجني عليها داخل غرفة المعيشة، وبالفحص تبين وجود إصابات حول الرقبة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليها خطيبة شقيق المتهم، وأنها منذ فترة طلبت عدم إتمام الزواج وفسخ الخطبة، وفي محاولة للإصلاح ذهب المتهم، وهو شقيق خطيب المجني عليها، وطلب من والديها تركهما في الغرفة معاً للتحدث إليها ومعرفة سبب رفضها للزواج من شقيقه، وأضافت التحريات أنه بعد فترة من وجودهما داخل الحجرة، سمع الحاضرون صوت المتهم وبالدخول إليهما وجدا المتهم ممسكاً برقبة المجني عليها وهي جثة هامدة، وتمكن المتهم من الهرب.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما نتج عنه التحريات أيّدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها إتمام الزواج من شقيقه، واعترافها له بأنها على علاقة بشاب آخر ولا بد أن تتزوج منه، وتابع المتهم أن خوفها من الزواج بشخص آخر غير ذلك الشاب هو ما يؤكد أن العلاقة بينهما تطورت.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوماً.