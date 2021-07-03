انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الحكومة المصرية عن إنطلاق منصة بوابة مصر الرقمية لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، وتمكين المواطن المصري من إنهاء معاملات وخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية وضياع الوقت والجهد، وأتاحت البوابة العديد من خدماتها الكثيرة، ومنها ما يتعلق بالتوثيق أو بطاقات التموين أو الشهر العقاري أو السيارات.

إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

ولكن لكي يتمكن الموطن من الإستفادة بخدما مصر الرقمية، يجب عليه أولاص أن يكون له حساب على البوابة، ولذلك ومن خلال الخطوات التالية نعرض لكم كيفية إنشاء حساب لإضافة المواليد على البطاقات التموينية.

ولمعرفة إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد يوليو 2021، يجب اتباع الخطوات الآتية.

الدخول عبر الموقع الرسمي بوابة مصر الرقمية من هنا .

. الدخول إلى حسابي.

الضغط على خيار إنشاء حساب جديد أقصى شمال الصفحة كما هو موضح بالصور السابقة.

تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح “الرقم القومي وإسم الأم وغير ذلك”.

الضغط على التالي.

تسجيل رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم صاحب الحساب.

ستتلقى رسالة على هاتفك بكود من 6 أرقام لإدخالة وتفعيل الحساب.

تسجيل كلمة المرور الخاصة بك ويشترط أن لا تقل عن 8 حروف وأرقام وبدون مسافات وباللغة الإنجليزية.

تسجيل البريد الإلكتروني.

الضغط على التالي وستنتقل لصفحة جديدة لتسجيل الدخول.

إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور التي سجلتها

وبعد الإنتها من الخطوات المذكورة، تكون قد أنشأت حساباً خاص بك على البوابة الحكومية الجديدة مصر الرقمية، وتستطيع الإستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونياً، وعلى رأسها إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين، ولمعرفة خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.