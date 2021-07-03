انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا بالخطوات.. إضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2021 عبر بوابة مصر الرقمية والفئات المستحقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت وزارة التموين في تفعيل رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك تطبيقاً للقرار المعدل رقم 62 لعام 2021، بعد تعديل الكتور على المصيلحي محددات الدخل، الخاصة باستخراج بطاقات التموين، لتصبح 2400 جنيه الآن للموظفين بدلاً من 1500 جنيه، وكذلك 1500 لصاحب المعاش بدلاً من 1200 جنيه.

إضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2021

كما لم يقتصر قرار وزير التموين على استخراج بطاقات تموينية للفئات الأكثر حاجةً، من العمالة المؤقتة والمطلقات والأرامل والخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة ، بل أتاح القرار لكل من لدية بطاقة تموينية ويريد رفع عدد المستفيدين إلى 4 أفراد كحد أقصى، فأصبح هذا الأمر متاحاص الآن عبر بوابة مصر الرقمية.

وننشر فيما يلي خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2021، والتي جاءت كالتالي:

الدخول على مصر الرقمية من هنا.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

تسجيل الرقم القومي.

تسجيل رقم المصنع الخاص بالطاقة الشخصية والموجود أسفل أي بطاقة.

تسجيل اسم الوالدة.

اضغط على خدمات التموين.

اختيار “إضافة أفراد أسرتي”.

الضغط على بدء الخدمة.

كتابة اسم الإبن أو البنت المراد إضافتها.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواليد.

بيان صلة القرابة.

كما يمكنكم أيضاً إضافة المواليد من خلال موقع دعم مصر ووزارة التموين من خلال هذا الرابط والبدء بتسجيل رقم البطاقة التموينية.

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