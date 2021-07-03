قائد القوات البحرية: قاعدة 3 يوليو الأكبر في مصر بمساحة 10 ملايين متر مربع

قال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، أن قاعدة 3 يوليو الجديدة أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 مليون متر مربع، وتعتبر إضافة للاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط، لافتا إلى أنها تمثل التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحرى وحرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة غير الشرعية إضافة تأمين مقدرات مصر الاقتصادية فى البحر فى منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم، والقاعدة الجديدة مجهزة للقيام بكافة المهام والتدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف الفريق أحمد خالد خلال كملته فى افتتاح قاعدة 3 يوليو الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى:"القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم الدعم الكامل والمدروس والموجه بعناية لتنفيذ التطوير فى القوات البحرية، وتجهيز البنية التحتية والتسليح والتأهيل والتدريب المتميز للعناصر البشرية على كافة المستويات فى وقت قياسى".

وتابع قائد القوات البحرية: "التحدى كان كبيرا والمتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا.. وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن استخدام الموارد عنصرا حاكما فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة للقوات المسلحة، وظهر ذلك من خلال إنشاء 5 قواعد بحرية جديدة ووحدات بحرية ذات نوعية قتالية متميزة، وقدرات كبيرة لتنفيذ المهام المختلفة مثل حاملات المروحيات والغواصات وغيرها، والحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة وتوطين الصناعات البحرية.

وقال الفريق أحمد خالد: "نشهد اليوم نموذج لتلك الخطة يتمثل فى رفع العلم المصرى الشريف على 47 وحدة بحرية جديدة تضيف للقدرات فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية إضافة قوية ليس فقط فى الكم ولكن فى النوع أيضا، وسنشاهد هذه الوحدات فى إطار فعاليات المناورة العسكرية "قادر 2021".

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن قاعدة 3 يوليو هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.