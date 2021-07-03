فيديو- إنجاز جديد للقوات المسلحة.. جولة تفقدية داخل قاعدة 3 يوليو البحرية

جدة - نرمين السيد - أجرى موقع "دوت الخليج" جولة تفقدية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية لقاعدة 3 يوليو البحرية استعرض خلالها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى جميع التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد جميع التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام أحدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.





وأوضح قائد القوات البحرية، أهمية قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة والتى تقع بمنطقة جرجوب وتعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة والتى تم إنشائها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التى توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع، بالإضافة إلى موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وموقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.

هكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة استقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2.200 متر وعمق 17 مترا وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواج بطول 3.650 مترا.

بالإضافة إلى عدد من العمارات السكنية وميس للضباط و5 مبانى للإعاشة وفندق بمساحة 6.300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر، ومجمع للأنشطة الرياضية يضم "صالة رياضية مغطاة - صالتى إسكواش - صالة جيم - حمام سباحة أوليمبى" ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1.100 متر، بالإضافى إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة.

كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية، وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التى شهدت تطوراً كبيراً ونقلة إستراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالى عال.

ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل، لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.

وهكذا تؤكد القيادة السياسية المصرية حرصها الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصرى وتطوير نظم التسليح فى جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.