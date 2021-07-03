سادة البحار .. فيلم تسجيلى يتناول تطوير المنظومة التسليحية للقوات البحرية

جدة - نرمين السيد - أنتجت هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، فيلما تسجيليا تحت عنوان: "سادة البحار"، تناولت خلاله تطوير المنظومة التسليحية بالقوات البحرية، للحفاظ على الأمن القومى المصرى.





كما تناول الفيلم، القواعد العسكرية التى تم إنشائها، بالإضافة إلى الوحدات الجديدة التى تم إدخالها للعمل فى القوات البحرية المصرية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر، بعد أن وقع وثيقة إنشاء القاعدة ورفع العلم عليها.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.