رئيس النيابة الإدارية يعين المستشارة ليلى شتله مديرا للدعوى التأديبية

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، قرارًا بتعيين المستشارة ليلى مختار شتله مديرًا لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية.





وتم اختيار المستشارة ليلى مختار شتله، لتميزها ولمسيرتها الطويلة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية. يشار إلى أن المستشارة ليلى مختار شتلة، سبق لها العمل بالعديد من النيابات ثم بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة من عام 1992، وفى عام 2012 تولت العمل وكيلًا للمكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون.

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