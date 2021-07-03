3 يوليو.. مصر تكتب تاريخ دولة جديدة بقيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - الثالث من يوليو عام 2013.. يوم فارق فى حياة الشعب المصرى، والأمة العربية، لن تنسى تفاصيله، وحالة الترقب التى عشناها جميًعا فى انتظار بيان القوات المسلحة المصرية، التى دائمًا ما تكون نصيرة الشعب، وتحمى سماه، وأرضه، ونهره من أى اعتداء.





جاء البيان الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى ـ وقتها ـ ليعلن انتصار الشعب وإرادته على حكم جماعة الإخوان، الذى أرهق الأمة لمدة عام كامل.

وشملت القرارت، التى أعلنها "السيسى" تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

ونصت على أنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وكذلك تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

وتضمنت: مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلف، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

ومع إعلان القرارات، سادت فرحة عارمة فى الشوارع والميادين، بانتهاء "حكم المرشد"، وبدأت مصر فى مواجهة تحديات كبيرة، بعد أن هددت الجماعة وقياداتها بارتكاب أعمال إرهابية فى داخل العاصمة، وعلى أرض سيناء، الأمر الذى كلف الدولة شهداء لن ينساهم التاريخ، قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ولكى تنعم مصر بالأمان.

وفى الوقت ذاته، كانت ضربات القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، قاصمة فى صفوف أعداء الوطن، حيث تم تطهير سيناء من الخونة، ودبت يد التنمية على أرضها، ومضت الدولة فى طريقها نحو التقدم، وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.

واليوم وبعد مرور 7 سنوات، تفتتح مصر قاعدة عسكرية هى الأكبر من نوعها حملت اسم اليوم الذى غير مسار التاريخ "3 يوليو"، لتؤكد أنها لن ولم تسمح بتهديد أمنها القومى، ولن تفرط فى حق من حقوقها مهما كان الثمن.