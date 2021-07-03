الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والرطوبة فى القاهرة 88%

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت هو ذروة الموجة الحارة، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة مع نشاط للرياح، على أن تنكسر على السواحل الشمالية، مع انكسار نسبى وغير مؤثر للحرارة على الدلتا والقاهرة الكبرى.





وتشهد البلاد ارتفاعا أخر فى درجات الحرارة على شمال وسط وجنوب الصعيد مع ثبات فى نسبة الرطوبة. وعن حالة الطقس يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً ومعتدل لدافئ ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة ليلاً على باقى الأنحاء ولا يوجد سحب أو أمطار. كما تشهد البلاد نشاط للرياح على السواحل الشمالية حتى بورسعيد ومدن الصعيد والبحر الأحمر، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا التى تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف. وتنشر "دوت الخليج" نسبة الرطوبة بمحافظات جمهورية مصر العربية:

القاهرة 88%

الجيزة 88%.

القليوبية 88%

السلوم 95%

مطروح 92%.

الاسكندرية 95%

البحيرة 92%.

كفرالشيخ 94%.

دمياط 98%.

بورسعيد 90%.

العريش 90%.

رفح المصرية 90%

الدقهلية 89%.

السنبلاوين 88%.

الشرقية 85%

العاشر من رمضان 86%.

الغربية 88%.

المنوفية 85%

السادات 86%.

الإسماعيلية 84%.

السويس 79%

نخل 74%.

كاترين 40%.

شرم الشيخ 50%

الطور 50%.

رأس غارب 90%.

الغردقة 90%

سفاجا 84%.

القصير 85%.

مرسى علم 80%

حلايب 80%.

شلاتين 85%.

رأس حدربة 85%

الفيوم 80%.

بنى سويف 75%.

المنيا 70%

اسيوط 55%.

سوهاج 45%.

قنا 32%

الاقصر 20%.

ادفو 16%.

أسوان 15%

أبو سمبل 10%.

الوادى الجديد 40% درجات الحرارة القاهرة 41:26

القليوبية 42:25

الجيزة 42:26

السلوم 33:24

مطروح 29:25

الاسكندرية 33:24

البحيرة 37:25

كفرالشيخ 39:26

دمياط 30:23

بورسعيد 32:25

العريش 34:24

رفح المصرية 35:25

الدقهلية 40:26

السنبلاوين 39:25

الشرقية 42:26

العاشر من رمضان 40:25

الغربية 42:26

المنوفية 42:25

السادات 41:22

الإسماعيلية 42:25

السويس 40:23

نخل 37:20

سانت كاترين 31:18

شرم الشيخ 35:30

الطور 37:27

رأس غارب 35:27

الغردقة 35:30

سفاجا 37:32

مرسى علم 34:32

القصير 35:29

حلايب 38:28

شلاتين 39:28

رأس حدربة 41:31

الفيوم 42:25

بنى سويف 42:26

المنيا 42:27

اسيوط 42:28

سوهاج 43:26

قنا 44:28

الأقصر 44:32

ادفو 45:32

أسوان 46:34

أبو سمبل 40:31

الوادى الجديد 42:27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والرطوبة فى القاهرة 88% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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