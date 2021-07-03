/638613/خاص-تفاصيل-جلسة-موسيماني-مع-محمد-الشناوي-في-تدريب-الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء وذلك بعد خطأ حارس عرين الفريق أمام بيراميدز والذي تسبب في إهدار نقطتين ثمينتين في سباق المارد الأحمر نحو لقب الدوري ، وينفرد دوت الخليج تفاصيل الجلسة.

وقال موسيماني للشناوي : " أنت حارس مرمي كبير ، والحارس الأساسي للفريق ومنتخبك الوطني ، لذلك كن قويا".

وتابع المدير الفني لحارس الفريق : " أثق ب وأنتظر منك المزيد خلال الفترة المقبلة، ولا مجال للتهاون أو جلد الذات ".

بالأرقام.. محمد الشناوي حارس مصر الأول قبل أولمبياد طوكيو

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بعد خطأ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أمام بيراميدز والذي تسبب في هدف قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة ليفقد المارد الأحمر نقطتين هامتين في سباقه لحسم الدوري الممتاز مع الزمالك.

ولقى الشناوي دعما كبيرا من جماهير النادي الأهلي بعد الخطأ أمام بيراميدز، حتى تصدر هاشتاج الشناوي حارس مصر الأول مواقع التواصل الإجتماعي ، كذلك لقت مقولة عصام الشوالي «شناوي يا كبير.. شناوي يابطل.. شناوي الحارس نمبر وان» الأمر ويستعرض دوت الخليج ماذ قدم الشناوي مع الأهلي قبل خطأ بيراميدز.

أرقام الشناوي مع الأهلي

وخاض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي 309 مباريات، اهتزت شباكه خلالها 261 مرة متفوقا على حراس الدوري في أخر السنوات، وخرج 139 مرة بشباك نظيفة، الأمر الذي جعله من ضمن أفضل 5 حراس خلال العقد الأخير في الدوري الممتاز.

وينتظر محمد الشناوي إنجازا كبيرا بعد أن ضمه شوقي غريب للقائمة النهائية المقرر خوضها أولمبياد طوكيو 2021 ليثبت للجميع أن الشناوي مازال حارس مرمى مصر الأول.

بطولات الشناوي مع الأهلي

ومنذ عودة الشناوي للأهلي قاد المارد الأحمر لتحقيق العديد من البطولات منها 5 دورى ممتاز – 2 كأس مصر – 2 سوبر محلى – 1 دورى أبطال إفريقيا – 1 سوبر إفريقى أمام نهضة بركان.

أرقام الشناوي هذا الموسم في كافة البطولات

شارك مع الأهلي في 41 مباراة خاض990 دقيقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ، ولم يحصل علي أي بطاقات. خاض1530 دقيقة في بطولة الدوري حصل علي بطاقتين صفراء. خاض 90 دقيقة في بطولة كأس السوبر الأفريقي. خاض 270 دقيقة في بطولة كأس العالم للأندية. خاض 316 دقيقة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.