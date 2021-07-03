تعيين المستشارة  ليلى مختار شتله مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

/638611/تعيين-المستشارة- ليلى-مختار-شتله-مديرا-لإدارة-الدعوى-التأديبية-بالنيابة-الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم السبت الموافق ٣ / ٧ / ٢٠٢١، بتعيين الأستاذة المستشارة ليلى مختار شتله، مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل قرار رئيس هيئة النيابة الادارية

وقد تم اختيارها لتميزها ولمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة ليلى مختار شتله، سبق لها العمل بالعديد من النيابات ثم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة من عام ١٩٩٢.

وفي عام ٢٠١٢ تولت العمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

وفي وقت سابق تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، والسيد المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة ة والقاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

فنون التواصل

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢١ التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لعدد (٢٦) مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن مديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية سواءً من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والقبلي، برعاية المستشار/ عمر مروان – وزير العدل، والسيد المستشار / عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.