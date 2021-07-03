رسميا..فريق برشلونة يعلن انضمام علي زين لصفوف الفريق

/638606/رسميافريق-برشلونة-يعلن-انضمام-علي-زين-لصفوف-الفريق

أعلن الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني لكرة اليد، ضم الدولي المصري علي زين بشكل رسمي، وبعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

يعد انتقال الدولي المصري علي زين نجم فريق الشارقة الإمارتي السابق إلى فريق برشلونة الإسباني، هو ثالث صفقات الفريق الكتالوني بعد التعاقد مع كل من: أنخيل فيرنانديز وليو ماثيل.

فريق برشلونة يوضح مركز لعب علي زين مع الفريق في الموسم المقبل

وأوضح الموقع الرسمي لفريق برشلونة الإسباني لكرة اليد عبر حسابة على تويتر "علي زين هو اللاعب الذي سيقوم بالدخول إلى العمق من مركز الظهير الأيسر، سواء في الهجوم أو الدفاع، وذلك لأنه من الدافعين الجيدين".

يذكر أن فريق الشارقة الإمارتي كان قد أعلن على موافقته على العرض المقدم من قبل فريق برشلونة الإسباني لضم الدولي على زين نجم منتخب مصر وفريق الشارقة الإمارتي في كرة اليد، ويرصد دوت الخليج تفاصيل إنضمام على زين:

تفاصيل انضمام علي زين إلى برشلونة

تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع الدولي المصري علي زين نجم فريق الشارقة الإمارتي السابق لمدة عام واحد قابل للتجديد موسم أخر.

وانضم علي زين صاحب الـ 30 عاما، قادما من فريق الشارقة الإماراتي بعدما وافق إداراة الفريق الإمارتي على عرض برشلونة الإسبان، وانتقل اللاعب لمدة عام إلى فريق برشلونة الإسباني ويمتلك الفريق الكتالوني حق تجديد عقد علي زين لمدة عام اخر.

توج الفريق الكتالوني بالعديد من البطولات خلال العام المنقضي، ويأتي على مقدمة تلك البطولات، تتويج الفريق ببطولة دوري السوبر الإسباني في كرة اليد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ويعد العملاق الكتالولني هو أكثر من حصل على بطولة الدوري الإسباني لكرة اليد، بالإضافة إلى كونه صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

مسيرة علي زين بعد خروجه من الأهلي

الجدير بالذكر أن الدولي علي زين، لاعب لصفوف النادي الأهلي لكرة اليد، وقرر الخروج من صفوف الفريق الأحمر من أجل الإحتراف في الدوريات الخارجية، وانضم إلى فريق الجزيرة الإمارتي ثم احترف في الدوريات الأوربية عن طريق الإنضمام إلى فريق إكس الفرنسي وتألق معه، ثم انضم لصفوف فريق الشارقة الإمارتي، ليتجه إلى الدوريات الأوربية مرة أخرى عن طريق الإنضمام إلى العملاق الإسباني فريق برشلونة.