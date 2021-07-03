/638602/بعد-رحيل-معين-الشعلاني-كارتيرون-يقترب-من-تدريب-الترجي-التونسي

ذكرت تقارير تونيسية صباح اليوم السبت الموافق الثالث من يوليو الجاري، أن هناك العديد من المحادثات التي وقعت بالفعل بين نادي الترجي الرياضي التونسي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لتوليه مهام الفريق كمدير فني من بداية الموسم القادم.

ويرصد تحيا مصر مفاوضات الترجي مع باتريس كارتيرون، وتفاصيل ماذكرته الصحافة التونيسية.

يبحث الترجي التونسي عن بديل لـ معين الشعباني المدير الفني للفريق، الذي يقترب من الرحيل بعد الخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والخسارة، من الأهلي ذهاباً ، بنتيجة هدف دون رد برادس، وإياباً بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة بالقاهرة.

الصحافة التونيسية

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “نسمة” التونسية صباح اليوم: “إدارة الترجي الرياضي التونسي، تواصلت رسميًا مع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون، للنظر في إمكانية اشرافه على الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري المصري”.

ذكرت الصحيفة أيضاً أن هناك محادثات منذ أسبوع بين إدارة الترجي التونسي والفرنسي باتريس كارتيرونن وينتظر الفريق التونسي الرد من كارتيرون في الفترة الحالية.

إنجازات كارتيرون مع الزمالك

كارتيرون كان قد حقق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، خلال ولايته الأولي مع الزمالك وخلال الولاية الثانية مع الأبيض هذا الموسم، وهو يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري ومتواجد مع فريقه في نصف نهائي كأس مصر، إلا أنه ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.