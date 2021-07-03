/638601/الرئيس-السيسي-يفتتح-قاعدة-3-يوليو-البحرية-بمنطقة-جرجوب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

قاعدة 3 يوليو

وتعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

قائد القوات الجوية: قاعدة 3 يوليو لتأمين المصالح الاقتصادية

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات الجوية، إن تأسيس قاعدة 3 يوليو، لها العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتى على رأسها المصالح الاقتصادية للبلاد، والزود عن البلاد ضد قوى الإرهاب والتطرف.

كما أشار قائد القوات الجوية، إلى أن قاعدة 3 يوليو، تُعد قلعة جديدة تضاف إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل، وتشهد القاعدة الجديدة "3 يوليو" اليوم المناورة العسكرية "قادر 2021".