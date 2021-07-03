/638600/بالأرقام-محمد-الشناوي-حارس-مصر-الأول قبل-أولمبياد-طوكيو

شهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا بعد خطأ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أمام بيراميدز والذي تسبب في هدف قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة ليفقد المارد الأحمر نقطتين هامتين في سباقه لحسم الدوري الممتاز مع الزمالك.

ولقى الشناوي دعما كبيرا من جماهير النادي الأهلي بعد الخطأ أمام بيراميدز، حتى تصدر هاشتاج الشناوي حارس مصر الأول مواقع التواصل الإجتماعي ، كذلك لقت مقولة عصام الشوالي «شناوي يا كبير.. شناوي يابطل.. شناوي الحارس نمبر وان» الأمر ويستعرض دوت الخليج ماذ قدم الشناوي مع الأهلي قبل خطأ بيراميدز.

بالأرقام.. محمد الشناوي حارس مصر الأول

وخاض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي 309 مباريات، اهتزت شباكه خلالها 261 مرة متفوقا على حراس الدوري في أخر السنوات، وخرج 139 مرة بشباك نظيفة، الأمر الذي جعله من ضمن أفضل 5 حراس خلال العقد الأخير في الدوري الممتاز.

وينتظر محمد الشناوي إنجازا كبيرا بعد أن ضمه شوقي غريب للقائمة النهائية المقرر خوضها أولمبياد طوكيو 2021 ليثبت للجميع أن الشناوي مازال حارس مرمى مصر الأول.

بطولات الشناوي مع الأهلي

ومنذ عودة الشناوي للأهلي قاد المارد الأحمر لتحقيق العديد من البطولات منها 5 دورى ممتاز – 2 كأس مصر – 2 سوبر محلى – 1 دورى أبطال إفريقيا – 1 سوبر إفريقى أمام نهضة بركان.

أرقام الشناوي هذا الموسم في كافة البطولات

شارك مع الأهلي في 41 مباراة

خاض990 دقيقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ، ولم يحصل علي أي بطاقات.

خاض1530 دقيقة في بطولة الدوري حصل علي بطاقتين صفراء.

خاض 90 دقيقة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

خاض 270 دقيقة في بطولة كأس العالم للأندية.

خاض 316 دقيقة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.