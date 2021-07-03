/638594/الأهلي-يختتم-استعدادته-لمواجهة-سموحة-في-الدوري

يختتم اليوم الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعدادا لمواجهة فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 425 نقطة من 20مباراة خاضها الفريق الأحمر في الدوري، استطاع لاعبي المارد الأحمر تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادلوا في 6 مباريات وخسر مبارتيين فقط، وعلى اغلجانب الأخر يحتل فريق سموحة المركز في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 40 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع لاعبي الفريق السكندري من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة بينما خسر ثلاث مباريات فقط، ويعرض دوت الخليج القنوات الناقلة للمباراة:

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وسموحة

وتذاع مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه الفريق السكندري سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري العام على فتاة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري العام لكرة القدم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

في خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

في خط الهجوم : محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

التشكيل المتوقع لسموحة أمام النادي الاهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، اطهر الطاهر، شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا، محمود حليمو، أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي.

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 61 نقطة، من 27 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، استطاع الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر في مبارتيين فقط، ويذكر أن النادي الأهلي هو أكثر نادي حصل على بطولىة الدوري العام برصيد 42 نسخة.