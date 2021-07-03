/638590/أيمن-ابو-العلا-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-بشأن-خطة-الحكومة-للحد-من-هجرة-الأطباء-للخارج

تقدم النائب الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز فى أعدادهم.

الحد من هجرة الأطباء للخارج

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، فى طلب المناقشة، رغم إعلان الحكومة منذ عام 2019 عن خطة التطوير فى القطاع الطبى والتى تقوم على عدد من المحاور أهمها؛ التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، لزيادة عدد خريجى الطب، إلا أنه حتى الآن مازال هناك عجز فى عدد الأطباء بالمستشفيات، وذلك بسبب إستمرار ظاهرة هجرة الأطباء للخارج.

وأضاف أبو العلا، تلك الأزمة يتطلب بحثها ودراستها ومناقشتها بشكل موسع، لاسيما فى ظل رغبة أغلب خريجى كليات الطب حاليا فى السفر خارج البلاد، وهو الأمر الذى يهدد بإستمرار تلك الظاهرة رغم العمل على زيادة أعداد الخريجين، وهو ما يوضح أن الأزمة ليست فى عدد الخريجين، بقدر أنها فى هجرة الأطباء للخارج، ما يتطلب الوقوف على أسباب تلك المشكلة، والعمل على مواجهتها.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، بناء عليه أتقدم بطلب مناقشة عامة، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز فى عددهم، لاسيما فى ظل التحديات التى تواجهها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا، وخطوات الدولة لتطوير المنطومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.