انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة الآف الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات و لحملة جميع المؤهلات بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر يوليو 2021، للعمل بالقطاع الخاص بكبرى الشركات والمصانع، وقد أعلنت الوزارة أن للراغبين في شغل الوظائف التقدم خلال شهر يوليو 2021 والتقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة والهجرة، ونتابع الآن عرض أهم الوظائف المتاحة على مصر فايف.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر يوليو 2021

تعلن شركة فرج الله للتصنيع الغذائي بالمنطقة الصناعية الثانية عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 20 مندوب مؤهل عالي والسن لا يزيد عن 35 سنة براتب 2200 جنية بالإضافة إلى عمولة. مطلوب عدد 20 سائق رخصة أولي وثانية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 60 سنة، براتب 2000 جنية بالإضافة إلى عمولة.

للتقدم لشغل الوظائف من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ثم تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 01009007425

مطلوب أفراد امن مؤهلات عليا ومتوسطة وفنيين صيانة عامة مؤهل متوسط صناعي للعمل فور بالمستشفى الكويتي التخصصي ببنها الجديدة بالقليوبية، والراتب حسب المقابلة، وللتقدم للوظائف من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01022211350

وظائف آخري:

تعلن الشركة العالمية لسحب الأسلاك بكفر سليم بالقناطر الخيرية، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 3 مهندس ميكانيكا بكالوريوس هندسة. مطلوب عدد 2 كيميائي، بكالوريوس علوم، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج مؤهلات متوسطة، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

التقدم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالي: 01121203315

تعلن شركة نيدل كرافت ايجيبت للملابس الجاهزة ” شارع عاطف السادات – بشاير الخير – شبين الكوم” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 200 عامل ماكينة. مطلوب عدد 100 عامل جودة. مطلوب عدد 50 عامل تعبئة. مطلوب عدد 100 عامل مساعد.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وللتقدم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة أو الاتصال بالأرقام التالية: 2221522 – 2221673 – 048222283