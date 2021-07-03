تدهور الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. «تآكل في الرئة»

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دوت الخليج يكشف آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

دلال عبد العزيز تعاني من تآكل في الرئة

وأكدت مصادر طبية من الفريق المعالج، أن حالة دلال الصحية أساءت عن ما كانت عليه، حيث أوضحوا أن الرئة تتاكل بشكل كبير مما أثر على التنفس.

رامي رضوان ينفي أنباء استقرار حالة دلال عبد العزيز الصحية

وسبق وأن خرج الإعلامي رامس رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم لينفى الأنباء المتداولة حول خروج دلال عبد العزيز من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية خارجها، مؤكدًا أنها لازالت بداخل العناية المركزة ولكن بغرفة جديدة، كما أكد على أن حالتها لازالت تشهد مطبات غير مستقرة وأنها لم تتحسن منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعن قدرتها على الحركة، أوضح رامي رضوان أن في أي مجهود تبذله مجازفة وخطر عليها، وطالب المشاهدين بالاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل.

رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز

وطلب رضوان من الصحفيين في نهاية حديثة عن حالة دلال عبد العزيز الصحية، التأكد والتحقيق من صحة الأخبار قبل نشرها، وأنه في حالة وجود تحسن ملحوظ بصحة عبد العزيز سيخرج ليطمئن جمهورها ومحبيها عليها.

تكريم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان

وجدير بالذكر أن ابنة دلال عبد العزيز، الفنانة دنيا سمير غانم رغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم، إلا أنها حرصت على تسجيل كلمة مصورة بثت لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلق مساء الخميس، وأعربت دنيا في كلمتها عن شكرها لمهرجان أسوان، واعتذارها للحضور، مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس، خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفخر بها.

آخر أعمال دلال عبد العزيز الفنية

على الصعيد الآخر شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.