/638574/اليوم-إعادة-محاكمة-20-متهما-في-فض-اعتصام-رابعة

تشهدالدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"

تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

ميدان رابعة العدوية

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية- ميدان هشام بركات حاليا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

محكمة الأسرة

وفي سياق أخر قضت محكمة قصر النيل لشؤون الأسرة، في وقت سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي، 30 يومًا، في الدعوى القضائية التي أقامها ضده المحامي رفعت الشريف وكيلًا عنها لامتناع زوجها سامح سامي عن دفع مليون ومئة ألف جنيه بما يعادل 70 ألف دولار، قيمة المصاريف الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وقدّم الزوج إشكالا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال الزوج في الإشكال، إنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقعة منها سوف يقدمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال، إلا أن المحكمة أيدت الحكم القاضي بحبسه.

وعاش الزوجان في بحر من المشاكل، كان آخرها طلب زوجها إياها في "بيت الطاعة"، إذ نشرت صورة منه، وعلقت عليه عبر التواصل الإجتماعي تطبيق "إنستجرام" قائلة: "خبر سيئ لكل الذين تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر الماضي عمل فيديو وطلقني فيه".