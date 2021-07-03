/638572/مواجهة-قوية-تنتظر-الأرجنتين-في-ربع-نهائي-كوبا-أمريكا-2021

يلتقي منتخب الأرجنتين منافسه منتخب الإكوادور، غدا الأحد، وتبدأ صافرة المبارة في تمام الساعة الثالثة من صباح، وتقام المباراة على استاد ماني جارينشا الوطني، ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويأمل منتخب الأرجنتين بقيادة الدولي ليونيل ميسي، مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2021، وتأهل راقصو التانجو باحتلالهم صداراة المجموعة، حيث احتل منتخب للا ألبيسيلستي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كوبا أمريكا برصيد 10 نقاط، ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له مع المنتخب.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب الإكوادور تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، عن طريق التغلب على منتخب الأرجنتين، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وتأهل منتخب الإكوادور بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين تمكن من تحقيق الفوز في أخر مباراة جمعت الفريقين، والتي كانت ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد لصالح منتخب راقصو التانجو.

المباراة الأخيرة لمنتخب الأرجنتين في دور المجموعات أمام منتخب بوليفيا

تمكن منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بتحقيق الفوز في المباراة الأهخيرة له في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي كانت أمام منتخب بوليفيا، حيث تقدم منتخب الأرجنتين عن طريق إحرز جوميز للهدف الأول للا ألبيسيلستي في الدقيقة السادسة، ثم سجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين(33) عن طريق ضربة جزاء، احتسبها الحكم لراقصي التانجو، وأحرز البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42، بالإضافة إلى الهدف الرابع، والذي سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من زمن المبارة، وأحرز إروين سافيدرا هدف بوليفيا الوحيد، في الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة.

مشوار منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة "كوبا أميركا 2021"

بعد فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، على منتخب بوليفيا، في المباراة التي جمعتهم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة "كوبا أميركا 2021"، تربع منتخب لا ألبيسيلستي، في صداراة المجموعة الأولى، حيث يمتلك راقصي التانجو 10 نقاط، بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، حيث أنه لم يستطع تحقيق أي نقطة في البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام منتخب الإكوادور

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني. في خط الدفاع: مونتيل - بيتزيلا - مارتينيز - أكونيا. في خط الوسط: جيدو رودريجيز - بالاسيوس - أليخاندرو جوميز. في خط الهجوم: أنخيل كوريا - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو.