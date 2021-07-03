/638571/هشام-الجاهل-قاعدة-3-يوليو-البحرية-إضافة-جديدة-لمنظومة-القواعد-البحرية-المصرية
أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدًا أنها تعتبر واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
أهمية القاعدة البحرية
وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن هذه القاعدة تساهم وبشكل كبير في بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
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