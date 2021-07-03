تعرف على مصير محمود وحيد من المشاركة أمام سموحة غداً

/638568/تعرف-على-مصير-محمود-وحيد-من-المشاركة-أمام-سموحة-غدا

غادر محمود وحيد مران الفريق الذي أقيم أمس الجمعة، حيث تعرض لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مباراة الغد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

فيما تحسم نتيجة الاشعة التى يخضع لها محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موقفه من مباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز،

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام نظيرة سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافساتضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري

الأهلي يدخل المباراة بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع الزمالك.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في اخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ودخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.