موعد مباراة انجلترا ضد اوكرانيا «يورو2020»..والتشكيل المتوقع

/638567/موعد-مباراة-انجلترا-ضد-اوكرانيا-يورو2020والتشكيل-المتوقع

تقام مباراة منتخب أنجلترا أمام نظيرة أوكرانيا اليوم السب علي ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما في قمة من قمم ربع نهائي يورو 2020، عندما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الأوكراني.

ويرصد تحيا مصر موعد مباراة إنجلترا:

وكان منتخب إنجلترا قد تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ثم نجحت في عبور منتخب ألمانيا في ثمن النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في ملعب ويمبلي.

أما أوكرانيا ورغم البداية التعيسة بالخسارة أمام هولندا، لكنها عادت بالفوز على مقدونيا الشمالية وضمنت التأهل كأفضل ثوالث، قبل أن تفوز في اللحظات الأخيرة على السويد بهدفين لهدف وتصل لمقابلة الإنجليز.

تشكيل إنجلترا المتوقع:

في حراسة المرمي:جوردان بيكفورد

خط الدفاع: هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان ريس - كيفن تريبيير

خط الهجوم:رحيم ستيرلينج - هاري كين - ماركوس راشفورد.

تشكيل اوكرانيا المتوقع:

في حراسة المرمي: هيورهي بوشتشان

خط الدفاع:ميكولا ماتفينكو - سيرفي كريفستوف - إليا زاباراني

خط الوسط: أولكسندر زينتشينكو - ميكولا شابارنيكو - تاراس ستيبانينكو - سيرجي سيدورشوك - أليكسندر كارافيف

خط الهجوم:أندري يارمولينكو - رومان يارميتشوك.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بصفوف مكتملة، بينما يغيب عن منتخب اوكرانيا المهاجم أرتيم بيسديم بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد تدخل عنيف من لاعب السويد دينيسلون، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الثاني ألكسندر زوبوكوف لإصابة خفيفة.

الجدير بالذكر أن حقق منتخب إنجلترا الفوز علي غريمة القاري منتخب التشيك الفوز، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب ويمبلي.

جاء الهدف الأول في المباراة، والوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة لصالح المنتخب الإنجليزي، عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لجاك جريليش على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية قابلها ستيرلينج من على القائم الثاني برأسية داخل الشباك.

رفض الحكم المساعد في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، بعد رفع رايته بداعي التسلل علي هيندرسون لاعب ليفربول، والذي شارك مع المنتخب الوطني في 60 مباراة ولم يسجل أي هدف حتى الأن.

موقف المنتخبين في المجموعة

حسم المنتخب الإنجليزي صدارته في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2020، برصيد 7 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حقق من خلالها إنتصارين وتعادل في مباراة وحيده، وإحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث في المدجموعة برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة، وحسم موقفه في الدور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث في المجموعات بجانب ثلاث منتخبات أخرى في المركز.