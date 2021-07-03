القوي العاملة : صرف 2.2 مليون منحاً للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 5 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 59 من راغبى العمل، وتوفير 9 فرص عمل .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، بصرف منحة عيد العمال لـ 4350 عاملاً بإجمالى مليونين و175 ألف جنيه ، فضلا عن 32 ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

كما قامت المديرية باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين منها للمحكمة العمالية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 202 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 57، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 14 متدرب من الذكور على مهنة السباكة الصحية بمركز التدريب المهنى ببلاط ، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز باريس، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 30 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة، والانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 8 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى الشركة 55 ضمن مبادرة حياة كريمة، ودورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة ( موط) لـ 15 متدربة .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.