ملف سد النهضة وامتحانات الثانوية وتحور كورونا.. تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (مصر تطالب باتفاق حول سد النهضة يلبى طموحات الجميع)، نقلت الصحيفة كلمة وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى - خلال مشاركته فى مؤتمر وزارى فى برلين تنظمه وزارة البيئة الألمانية - والتى أكد خلالها حرص مصر على استكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مع تأكيد ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول السد.

وأكد عبدالعاطى، أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مشيرا إلى أن ما أبدته مصر من مرونة فى التفاوض قوبل بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادى لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأنها ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل والدول الإفريقية بل على العكس تدعم التنمية بها بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وتحت عنوان "توزيع العصا الإلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة" نقلت صحيفة (المصرى اليوم) تأكيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى أن الوزارة لم تحدد موعد بدء الدراسة أو كيفيتها بالعام الجديد، كما لم تعلن أى شيء بشأن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

وذكرت الصحيفة أنه فيما يخص امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 10 يوليو الجارى، خاطبت الوزارة المديريات التعليمية، بإعادة توزيع (العصا الإلكترونية) من لجان الدبلومات الفنية، إلى لجان الثانوية؛ وذلك للكشف عن الهواتف المحمولة، ضمن محاولات السيطرة على عمليات الغش الإلكتروني، فضلا عن توفير جهازين للقياس الحرارى لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وشددت الوزارة على المديريات بضرورة التواصل مع التأمين الصحي؛ لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة التنسيق مع المديريات الأمنية لإخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات تبدأ غدا تسليم وتوزيع خطابات المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، على أن يتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة فى اليوم التالى.

كما نقلت الصحيفة إعلان نائب وزير التعليم الدكتور محمد مجاهد بدء تنفيذ خطة استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني، التى تتم فى إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفنى لأعمال التقييم والتحقق من البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسى الحالى (2020 - 2021).

وعالميا، ذكرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان (أعراض جديدة لكورونا مع انتشار سلالة دلتا الهندية)، أن البيانات الصحية فى بريطانيا أظهرت تغيرات فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا (کوفید - 19) بالتزامن مع تفشى سلالة "دلتا" الهندية شديدة العدوى.

وأضافت الصحيفة - بحسب موقع (ساينس الرت) العلمى - أن الأعراض الجديدة شملت الصداع والالتهاب وسيلان الأنف الذى كان يعتبر عرضا نادرا للفيروس منذ بداية انتشاره، بالإضافة إلى استمرار الحمى والسعال، بينما أصبح عرض فقدان حاسة الشم فى المرتبة التاسعة بعد أن كان من بين الأكثر شيوعا.

وأشارت إلى أن وزير الصحة الألمانى ينس شبان أعرب، أمس الأول، عن قلقه بشأن كيفية انتشار السلالة (دلتا) وحث الناس على حماية أنفسهم من خلال تلقى التطعيم بشكل كامل.

ولفتت إلى أن شركة (جونسون آند جونسون) أكدت أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من (كوفيد -19)، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور (دلتا) وغيره من متغيرات فيروس "كورونا"۔