الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم السبت استعداداً لمواجهة سموحة

/638565/الأهلي-يدخل-معسكر-مغلق-اليوم-السبت-استعدادا-لمواجهة-سموحة

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة .

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام فريق سموحه، التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.