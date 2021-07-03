مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات التشيك ضد الدنمارك وأوكرانيا مع إنجلترا فى دور ربع نهائى يورو 2020.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة تفام مباراة منتخب التشيك أمام الدانمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max. تقام مباراة منتخب أوكرانيا أمام منتخب إنجلترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max. مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة تقام مباراة أوروجواي أمام نظيرة كولومبيا الساعة الثانية عشر صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max تقام مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيرة الإكوادوروالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 سنة تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيرة السعودية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا تقام مباراة الجزائر أمام نظيرة تونس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدورى المغربى تقام مباراة الفتح الرباطي أمام فريق المغرب الفاسي الساعة السادسة مساء تقام مباراة سريع وادي زم أمام فريق حسنية أغادير والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساء تقام مباراة فريق مولودية وجدة أمام فريق يوسفية برشيد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساء تقام مباراة الرجاء أمام فريق الوداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء. أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو . وجاءت القائمة كالتالي لحراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

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