ننشر حصاد القوى العاملة في أسبوع

خفض نسبة البطالة 5.8% في 7 سنوات .. توفير 5.5 مليون فرصة عمل.. استرداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج.. مبادرة مصرية - عربية للعمالة الفلسطينية على مائدة مؤتمر العمل العربي.. توفير 4027 فرصة عمل .. تعيين 6047 شاباً..

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020، ( أي ما نسبته 5.8% في 7 سنوات) ، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة ، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و 729 عاملا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 25 يونيو الماضي إلى 2 يوليو الجاري- منها إنجازات متتالية فى مجال القوى العاملة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئاسة منذ 7 سنوات ، وتوفير 4027 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتشغيل فى 14 محافظة ، ومبادرة مصرية - عربية للعمالة الفلسطينية علي مائدة مؤتمر العمل العربي المقبل ، وتحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين مصريين توفيا بشركة قطاع خاص ببورسعيد ، وتعيين 6047 شاباً فى 5 محافظات، وتحصيل مستحقات أسرتين فى معاش زوجهما المتوفيين بإيطاليا .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و 211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وجاء في إنجازات السنوات السبع الماضية، أن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى كل القطاعات ، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات ، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

كما قامت الوزارة باسترداد مليار و600 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج ، و ساهمت في خفض معدل البطالة من 13% إلي 7.2%، وصرف 6 مليار و 261 مليون جنيه لتوفير الأمان للعمالة غير المنتظمة ، و صرف مليار و20 مليون جنيه مرتبات العاملين بقطاع السياحة المضارة من كورونا ، وتطوير 38 مركز تدريب ثابت.. وتطوير وتحديث 27 وحدة متنقلة للتدريب على 3 مهن يحتاجها سوق العمل ، و البدء في التحول الرقمى لإنجاز الأعمال بسرعة ويسر لتقديم خدمة أفضل للمواطن ، وكذلك توفيق أوضاع 2230 منظمة نقابية عمالية ، وفوز 18000 عضو ، وتأسيس 100 منظمة نقابية جديدة .

وأعلن وزير القوي العاملة ، أنه سوف يعرض علي مؤتمر العمل العربي في دورته المقبلة مبادرة للعمالة الفلسطينية بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير المواد الخام والمعدات اللازمة والأجور أصحاب تلك المهن لفترة زمنية يتم تحديدها ، حتى يتمكنوا من الإنتاج ، ثم إنشاء شركة من جميع الأطراف العربية الراغبة فى المشاركة وتقديم الدعم تكون مهمتها الأساسية تسويق تلك المنتجات سواء الكترونياً أو غيرها من سبل التسويق ليعود الناتج للعمال الفلسطينيين.

وكشف الوزير عن أنه هناك توجه لقيام أحد الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة يتم عرض المنتجات المصنعة تحت شعار (صنع فى فلسطين تحت الاحتلال)، تضاهى فيها تلك المنتجات فى الجودة ما تقدمه شركات عالمية أخرى ، تتولاها الشركة التي سيتم إنشاؤها ، وطلب المعدات اللازمة لتحقيق ذلك ، ومواد الإنتاج الأولية وكل الدعم المطلوب واللازم للبدء فى تلك المشروعات .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، بديوان عام الوزارة ، وفد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات برئاسة عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي ، وحضور أحمد عاطف حسن مستشار الاتحاد العربي ، ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة، وأنور فهمي حشيشو ، ومحمد أحمد خلف عضوا النقابة العامة بغزة ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة.

كما أعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2021 .

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، والأقصر ، وأسوان ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 410 فرصة عمل.

وقال وزير القوي العاملة،: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وعلى جانب آخر عقد وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية ممثلي كل من الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة .

يأتي هذا الاجتماع في إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، وذلك بعرض آلية حفظ البيانات علي الأنظمة الحالية ، والتعرف علي البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية .

في مستهل الاجتماع ، رحب الوزير بالحضور ، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة ، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول ، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح الوزير ، أن الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 6 آلاف و 47 شابا في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة ومحافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والإسماعيلية ، وبنى سويف ، و الغربية، بلغت 5 ملايين ، و 164 ألفاً و 406 جنيه ، والتفتيش على 2534 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3723 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3723 عاملا.

كما تم بدء وختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مديرية القوي العاملة بسوهاج ، تدريب 20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وقال الوزير : إن الدورة تأتي فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها ، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أن الدورة تشمل التدريب علي موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكتروني

كما تضمن الحصاد ، بدء التدريب لدورة الفندقة الشاملة الأحد المقبل بمديرية القوي العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز ، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

وتلقى الوزير ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة ببورسعيد بشأن حادثين في شركتين ، نتج عن الحادث الأول وفاة العامل محمد عبد الحميد الذي يعمل بشركة جاسكو لمنتجات البترول ، ونتج عن الحادث الثاني وفاة العامل وائل علي حسن ، الذي يعمل بالشركة العالمية للمواسير ، ووصلت مستحقاتهم مليونا و450 ألف جنيه .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة:"إن الوزير كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبد الرحمن السنجابي بمجرد علمه بالحادث وبالانتقال الفوري إلى الشركتين ، للوقوف على أسباب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل لحماية العاملين.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، إلي العامل محمد عبد الحميد الذي يعمل بشركة جاسكو ووفاته المنية في أثناء العمل تبين أنه مؤمن عليه بشركة بتروجيت بالمنطقة الشرقية لمحافظة السويس ، وتم التواصل مع إدارة الشركتين لصرف مستحقاته ، وكانت 25 ألفا و980 جنيها مصاريف الجنازة ، وتعويض لورثة قدره 700 ألف جنيه ، ومازال هناك شهادة أمان مستحقات مالية لدى الشركة للعامل سيتم الحصول عليها عند انتهاء كافة الإجراءات القانونية لنهاية الخدمة .

وعلى جانب آخر تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدرت قراراً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر برنامج أجير.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بـ (كوفيد 19) للراغبين في العمل لموسم الحج, حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين (محصن جرعة أولى - محصن جرعتين -محصن متعافي) إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

كما نجاح المكتب في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين، بلغت 29 ألفاً و 617 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 123 ألفا و 799 جنيها.

وكان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين "صلاح.أ.أر" ويعمل عامل لدى مؤسسة لمعدات السلامة، و"السيد.ح.ح.ع " ويعمل بأحد مطاعم الرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب خاطب المؤسسة التي يعمل بها "صلاح.ا.ار" لتحصيل مستحقاته المالية ودياً، إلا أن الشركة رفضت التسوية الودية ، فتم توجيه المواطن لتحريك دعوى عمالية ضد الشركة ، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن فى مبلغ 18472 ريالا بموجب أمر الصرف على مصرف الراجحي ، ونظراً بانتهاء إقامة المواطن فقد تم إصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن ، وأصدر المكتب الموافقة وغادر المواطن المملكة عائدا إلى أرض الوطن.

وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني من 4 يوليو إلي 2 سبتمبر 2021 .

ودعا وزير القوي العاملة ، المواطنين المصريين في الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان : إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ، فى استرداد إيصال أمانة للعامل المصرى "أيمن .ع.أ" ، وقعه لصاحب العمل " أبراهيم .خ" استغلالاً لحاجة العامل للعمل .

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل ، وخلال هذه اللقاءات اتضح للملحق العمالى عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو أن العامل المصري "أيمن .ع.أ" من القاهرة لديه مشكلة مع صاحب العمل المصري" إبراهيم .خ" من أسيوط، تتمثل فى توقيعه على إيصال أمانة علي بياض نظرا لحاجته للعمل.

وقام رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو على الفور بالتواصل مع طرفي المشكلة والتأكيد علي صاحب العمل أن هذا الإجراء مخالف للقانون ويعتبر أسلوب ابتزاز للعامل وغير مقبول التعامل به سواء كان بمصر أو إيطاليا ، وتم التفاوض معه ، وبالفعل استجاب وسلم وصل الأمانة لمكتب التمثيل العمالى الذى قام بدوره بتسليمه للمواطن الذى تأكد من توقيعه .

وأخيراً أصدر الوزير تعليمات لنفس المكتب ببحث طلب اسرتين يقيمان بالقاهرة والمنوفية لمعرفة حقهما في معاش زوجيهما اللذان كانا يعملان بإيطاليا وتوفيا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح تقرير الملحق العمالى بميلانو عزت عمران ، أن المواطنتين "جيهان.س.ن" من القاهرة و"راندا.أ.ز" من المنوفية يطلبان معرفة هل يحق لهما معاش من عدمه عن زوجيهما اللذان توفيا وكان يعملان بإيطاليا، حيث توفي زوج "جيهان" "عبد العزيز .ع.ن" وزوج "راندا" "أ.ع.س".