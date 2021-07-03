انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال وشروط الالتحاق للعام الدراسي 2021- 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021-2022 في كافة محافظات مصر، والتي نتابعها معكم من خلال موقعنا “مصر فايف”، حيث أعلنت وزارة التربيه والتعليم في مصر مؤخراً، عن اعلان تنسيق رياض الاطفال، وجاء ذلك نظراً لإقتراب موعد بداية العام الدراسى الجديد. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على كافة أولياء الأمور، سرعة البدء فى تسجيل بيانات أطفالهم على موقع تقديم رياض الاطفال، والذي يتبع لوزارة التربية والتعليم.

تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021

صرح أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أنه قد تم فتح باب تقديم رياض الاطفال، حيث يتم التقديم من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التي يتبعها مقدم الطلب. هذا وبعد الانتهاء من أعمال تسجيل مرحلة رياض الأطفال، وعليه فهناك بعض الشروط التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، للالتحاق بالمدارس المصرية ومدارس اللغات، والتى هي كالتالى:-

– المدارس الحكومية، حيث يجب ان يكون عمر الطفل، لا يتعدي 6 أعوام كحد اقصى، و4 أعوام كحد ادنى.

– لمدارس اللغات; فيجب ان يكون عمر الطالب بحد اقصى 5 أعوام.

موعد اعلان النتائج

كما أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال عبر الإنترنت، على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك للحد من التزاحم بمدريات التعليم، نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد. وعليه فهناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال، وهي كالتالي:-

خطوات استعلام نتائج تنسيق رياض الاطفال 2021-2022

– تتمثل الخطوة الأولى في، النقر على رابط موقع مديرية التربية والتعليم.

– مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

– مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

– من خلال مديرية التربية والتعليم في الجيزة.

– مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

– من خلال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

– موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

– الخطوة الثانية؛ عليك النقر على ايقونة نتائج رياض الأطفال.

– الثالثة؛ كتابة اسم الطالب، واسم ولي الامر والرقم القومى.

– الأخيرة؛ انقر على عرض نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021.