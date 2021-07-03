بمشاركة النائب محمد عزمي والدكتور نور الشيخ.. أزمة تمكين الشباب في الأحزاب بندوة دوت الخليج اليوم

/638560/بمشاركة-النائب-محمد-عزمي-والدكتور-نور-الشيخ أزمة-تمكين-الشباب-في-الأحزاب-بندوة-تحيا-مصر-اليوم

يحل النائب محمد عزمي الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية وعضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيوفا بندوة حوارية موسعة على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب مساء اليوم السبت.

قرارات تعسفية في حق الشباب

ويأتي لقاء السبت، في ضوء ما تعرض له كل من عزمي والشيخ، من تعسف بقرارات من جانب رئيس حزب الحركة الوطنية بفصلهم من الحزب، بزعم أنهم يمثلون مراكز قوى في الحزب، وهو الأمر الذي يعتبره كل من عزمي ونور الشيخ بأن مثل هذه القرارت تمثل إبادة للشباب في الأحزاب وعدم إعطائهم الفرصة في القيلم بدورهم السياسي.

الأسباب المزعومة لفصل كل من عزمي ونور الشيخ فندتها حالة التضامن الكبيرة من الشباب السياسي بمختلف الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب، وأيضا الاستقالات الكبيرة من حزب الحركة الوطنية رفضا لهذا التصرف من رئيس حزب الحركة الوطنية مؤكدين على أن مثل هذه تمثل إعتداء على الشباب ودورهم السياسي.

الشباب الرافضين لقرارات رئيس حزب الحركة الوطنية أكدوا في إعتراضاتهم على أنهم كانوا يتخيلوا أن عقلية رؤساء الأحزاب المصرية تماثل أو تقارب عقلية الدولة المصرية أو أن أهدافهما تتشابه مع حلم إقامة مؤسسات قوية مما يخلق دولة أقوى بفضل شبابها، ولكن ماحدث يؤكد عكس ذلك.