ضمن حياة كريمة .. الصحة تطلق 9 قوافل طبية اليوم

جدة - نرمين السيد - وبحسب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، من المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.
وتنطلق القوافل إلى محافظات بنى سويف، وسوهاج، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، والمنوفية.
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