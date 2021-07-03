أورنج Orange مفاجأة الجيجا نت بسعر مغري

أورنج Orange يقدم خدمة نالت اعجاب الجمهور كثيرًا وهو أورنج نت من خلال سعر الجيجا نت حيث أن انترنت Orange GO وضع سعر مغري فترة الصيف حيث أن أورنج يحاول تقديم عروض كثيرة في فصل الصيف.

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