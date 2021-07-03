أرقام اتصالات مصر Etisalat Misr الأرضية 

اتصالات مصر Etisalat Misr لها أرقام للتواصل مع خدمات العملاء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث أن عملاء اتصالات مصر لديهم العديد من المشاكل التي تجعلهم يحتاجون التواصل مع الدعم الفني في Etisalat Misr لذا نقدم قائمة بأرقامهم.

دوت الخليج

أرقام اتصالات مصر Etisalat Misr

ردت صفحة اتصالات مصر بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "للاشتراك بالخط الأرضي في اتصالات حاليا الخدمة متوفرة فى كل محافظات الجمهورية ونقدر نتعاقد عليها من خلال جميع فروع اتصالات او عن طريق الاتصال بالأرقام 16511 او 777 او 01111234777."

الرقم الأرضي في اتصالات مصر

للتعاقد على الخط الأرضي في اتصالات مصر هنحتاج بطاقة رقم قومي سارية للعملاء المصريين او جواز السفر للأجانب المقيمين والعنوان. واقرب رقم تليفون ارضى ان امكن لتسريع اجراءات الاستعلام عن الإمكانية، رقم تليفون موبايل للمتابعة. ويجب أن يكون المتعاقد تجاوز عمر الـ18 سنة، ولا يوجد مصاريف للتعاقد على الخط الارضي وهذا عرض خاص لفتره محدودة، ونستطيع التعاقد عليها من خلال جميع فروع اتصالات او عن طريق الاتصال بالأرقام 16511 او 777 او 01111234777".