/638555/الدفاع-الإيطالي-ينجح-في-إسقاط-تمريرات-بلجيكا-في-ربع-نهائي-يورو-2020

انتهت أحداث مباراة بلجيكا وإيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الإيطال، في لقاء جمع المنتخبين في الدور الربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020.

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