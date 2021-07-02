الصحة توضح موعد التطعيم بلقاح كورونا المصنع في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على حوالى 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حوالى 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمى الكبير على اللقاحات.

وأضافت الدكتورة هالة زايد فى تصريحات لها اليوم، أن مصنع فاكسيرا أنتج نحو 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتى لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصرى فى شهر أغسطس المقبل.

وقالت إن مصر ستستقبل خلال أيام مواد خام تكفى لتصنيع 7.5 مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك، مشيرة إلى أن المراحل التالية للتصنيع لن تخضع لدراسات الثبات وسيتم طرحها في مراكز التطعيمات بشكل مباشر.

وكشفت إن مصر تدرس فرضية تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بلقاح آخر في الجرعة الثانية لإعطاء مناعة أكبر، ولكن مصر فى انتظار رأى منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزيرة الصحة، خلو مصر من متحور فيروس كورونا «دلتا»، وذلك وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى انتشار هذا المتحور في دول عديدة، ومن الوارد جدا تسربه لمصر، موضحة أن هذا المتحور لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض، ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار.