/638548/الزمالك-يعلن-موعد-انضمام-لاعبيه-للمنتخب-الأولمبي-للمشاركة-في-طوكيو2021

كشف نادي الزمالك عن موعد انضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لصفوف المنتخب الأولمبي من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن قائمة اللاعبين المقررة مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو باليابان.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي أربعة لاعبين من الزمالك هم: محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح ، محمد عبد السلام ، وإمام عاشور.. كما يتواجد محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري .

موعد انضمام لاعبي الزمالك

وعلم دوت الخليج أنه من المقرر ان ينضم لاعبي الفارس الأبيض لصفوف بعثة المنتخب الأولمبي بشكل طبيعي عكس لاعبي النادي الأهلي الذي تقرر تأجيل سفرهم بسبب ارتباط المارد الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض المنتخب الأولمبي الأولمبياد ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

قائمة المنتخب الأولمبي

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية بطوكيو في الفترة من 23 يوليو الحالي وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.