/638552/البنك-العربي-الافريقي-وفوائد-شهادات-الاميرالد-بحد-أدنى-5000-جنيه
البنك العربي الافريقي يقدم عائد على شهاداته وفوائد نالت استحسان بعض عملاء البنك العربي الافريقي ومنها شهادات الاميرالد ولهذا يسعى البنك العربي الافريقي على تقديم خدمات بنكية سهلة على ثلاث سنوات، وإليكم تفاصيل شهادات الاميرالد.
دوت الخليج
شهادات الاميرالد البنك العربي الافريقي
تساءل أحد عملاء البنك العربي الافريقي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، واستعلم عن الودائع، حيث كتب: "لو سمحت فائدة الودائع كم في المئة على 1سنه او3 سنة".
تفاصيل شهادات الاميرالد البنك العربي الافريقي
رد البنك وكتب: " شهادات الاميرالد هي شهادات متعددة ذات فترات مختلفة بالمدد التالية فقط 3,5,7,10 سنوات والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5000 جنية ومضاعفتها بدون حد اقصى في البنك العربي الافريقي.
مميزات شهادات الاميرالد البنك العربي الافريقي
تتميز شهادات الاميرالد من البنك العربى الأفريقى الدولى بالتنوع في نظام الفوائد الا وهي:
- فائدة ثابتة وهي يتم ربط الشهادة على سعر فائدة محدد لا يتغير طوال فترة الشهادة
- فائدة متراكمة ويتم صرف الفوائد في نهاية مدة الشهادة وتكون النسبة محددة من بداية ربط الشهادة
- فائدة متغيرة وتكون مدة الشهادات ثلاث سنوات أو خمس سنوات فقط تتغير نسبة الفوائد وفقا لتغير سعر الإقراض والخصم الذي يحدده البنك المركزي
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صرف الفوائد في البنك العربي الافريقي
صرف الفائدة في البنك العربي الافريقي فإن العميل له حرية اختيار الوقت الذي يناسبه لصرف العائد اما شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، الا في حالة الشهادات المتراكمة يتم صرف العائد في اخر المدة مع انتهاء الشهادة.
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