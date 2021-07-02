تابع اعلان اشتراطات البناء الجديدة والفئات المستثناة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعد اشتراطات البناء الجديدة، من أكثر الكلمات التي تنهال عليها عمليات البحث مؤخراً، حيث يأتي ذلك تزامنا مع بدء التقديم الرسمي للبناء، والذي قد بدأت في 1 يوليو الجاري. وجاء ذلك بعد مضي الفترة المشار لها للتطبيق التجريبي لتلك الاشتراطات من شهر مايو الماضي إلى يومنا تاريخنا هذا.

ماهية سياسات البناء الجديدة

حيث يعد تقييد الدولة لـ اشتراطات البناء الجديدة في القري وغيرها من المدن، محاولة منها ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، وانضباط حركة العمران السكاني داخل المدن. وعليه فقد تطرقت الدولة إلي تقنين عدة شروط وضوابط للبناء الجديد، وذلك نتيجة لما نشب عن ظاهرة البناء العشوائي طيلة العقود الماضية، والتي أدت إلي تقليل مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وظهور نسبة عشوائيات كثيرة، لا ترقي إلي حياة كريمة لقاطنيها، وعليه فنسرد لكم في هذا التقرير الاشتراطات الجديدة البنائية، والفئات المستثناة منها في السطور التالية.

دليل اشتراطات البناء الجديدة 2021

السماح بالقيام بالبناء وفقاً للمعايير والشروط المعلنة، بحيث يتم تنظيم عملية البناء فيها، والقضاء على الإنشاءات المخالفة والعشوائية.

– تقوم نقابة المهندسين بإرسال أسماء المهندسين والخبراء الاستشاريين الذين سيند إليهم العمل.

– إصدار ترخيص البناء على مراحل عدة ومراقبة الأعمال.

– كما هناك الحظر كامل للبناء في المناطق التي لها كثافة العالية.

– الحظر الجزئي في المناطق من متوسطة إلى عالية الكثافة السكانية.

– لا يقتصر إصدار التراخيص على الأحياء، ولكن سوف يكون يتم توفير لجان من أساتذة وخبراء المعنيين بهذه القضية.

– عدم السماح بالبناء على الأرض الزراعية و الأرض المملوكة للدولة.

عدم اعطاء التراخيص دون تقديم صور لرسم هندسي معتمد من استشاري متخصص أو نقابة المهندسين.

سيحدد ارتفاع العقار عرض الشارع، والطبيعة الجغرافية، ولن يتم إعطاء تراخيص للأبراج الشاهقة داخل الأحياء المأهولة بالسكان.

– دهان واجهات المبني شرط أساسي في إصدار الترخيص.

– لابد من توفير داخل العقار جراج، وذلك لإزالة مشكلة الاذدحام والتكدس المروري.

– كما تحل اشتراطات البناء الجديدة محل اشتراطات التخطيط والبناء، والتي هي مذكورة بالمخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة للمدن.

– لا تسري اشتراطات البناء الأخيرة على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

– لا تنطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 على القرى.

– كما تنطبق كذلك على الأراضي التي تخضع الولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

– كما تحل كذلك اشتراطات البناء 2021, محل الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة الصادرة من محافظي المدن، والتي ليس لديها مخططات استراتيجية.

الفئات المستثناة من منظومة اشتراطات البناء 2021:

هناك عدة فئات التي أطلقتها وزارة الإسكان والتعمير، وفق منظومة اشتراطات البناء الجديدة 2021, وذلك نظراً لأهمية ما تقوم به من أعمال، وجدير بالذكر أنها تقوم هذه الأستثناءات بعملها وفق ضوابط ومعايير هندسية وإدارية. وعليه فتتمثل هذة الأستثناءات في: