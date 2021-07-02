فيديو.. السفير محمد العرابى: الدبلوماسية الشعبية لا تصلح لملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية الشعبية لا تصلح لملف سد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى أنه كان هناك ثقة مصرية فى الوعود الإثيوبية قبل يناير 2011.





وأوضح فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أن "الرؤية قبل 2011 كانت مختلفة عن الوضع الحالى، وأكيد لو الدبلوماسية الشعبية دلوقتى راحت لإثيوبيا كان هيبقى فيها ليك تأثير مختلف"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الشعبية لا تصلح فى كل الأحوال. كما تحدث العرابى عن المطالب الفئوية عقب أحداث 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن الرأى العام، اختطف على يد هذه المطالب، ما أساء لصورة مصر دوليا حينها.

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