فيديو.. العرابى لـ الطاهرى: الإخوان كانت تسعى لتشكيل حرس ثورى ضد المصريين

جدة - نرمين السيد - وأجاب العرابى خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، على سؤال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى: "ماذا لو لم ينحاز القائد العام للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 للشعب؟"، قائلا: "كان الوضع هيبقى صعب".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتشكيل الحرس الثورى ضد الشعب المصرى، قائلا: "أبو إسماعيل كان عايز الناس تبقى موجودة فى الشارع ومتبقاش فيه حاجة اسمها شرطة ولا جيش".

وتابع: "الحاجة التانية المؤتمر اللى عمله مرسى فى الاستاد وأعلن فيه تصدير الإرهاب لسوريا، وفى رأيى دى كانت بداية الدولة القادمة فى مصر، ومكانتش هتبقى دولة ممكن أى تسمية أخرى".

وشدد العرابى على أن الجماعة الإرهابية حاولت إلغاء الحرية الشخصية، إضافة إلى تحويل مصر لمركز دولى للإرهاب.