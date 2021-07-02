فيديو.. العرابى لـ الطاهرى: قرار 3 يوليو اتفق مع نبض الشارع المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن مشروع تمكين الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط، اعتمده الغرب منذ عام 1983، مشيرا إلى أن قرار 3 يوليو جاء بعد دراسة كاملة لمفاتيح الشارع، واتفق مع نبض الشارع المصرى.





وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أوضح العرابى: "اتخاذ القرار اللى هو فيه قدر كبير جدا من التحويل لوجه الدولة من إطار إلى إطار يتطلب يكون عندك دراسة كاملة لمفاتيح الشارع، وفى نفس الوقت قوة التأثير على الشارع، وكان هناك قدر كبير من السخط على النظام الموجود حينها".

وتابع أن قرار 3 يوليو 2013، كان متماشيا مع نبض الشارع المصرى، مشيرا إلى أنه بدون نبض الشارع لم يكن أحد يستطيع أن يتخذ هذا القرار.

وواصل العرابى حديثه: "إحنا وصلنا لمرحلة إن يوم الجمعة كان على هوى الجماهير وده كان موضوع مقلق، وكان المتحكم فى الأمور كتلة واحدة، ومننساش إن كان عندنا ناس عندها رغبة فى القفز على المشهد".

وأكد العرابى أن قرار 3 يوليو أنتج شرق أوسط جديد مضاد للمخطط الغربى، مشيرا إلى أن 25 يناير جعل عند الشعب المصرى وعى سياسى دقيق جدا للشخصيات، وهو ما دعا الناس للنزول فى 30 يونيو.