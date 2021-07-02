انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط وطريقة استخراج رخصة قيادة سيارة 2021 والأوراق المطلوبة والرسوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد إقرار مجلس النواب المصري قانون المرور الجديد في مارس الماضي، يرغب الكثيرون في معرفة طريقة وشروط الجديدة لـ استخراج رخصة قيادة سيارة، مما شهد محرك البحث الشهير “جوجل” في الآونة الأخيرة عملسات بحث مكثفة لمعرفة الشروط الجديدة وكيفية تجديد أو استخراج رخصة القيادة والرسوم المتوجبة والأوراق المطلوب تقديمها، والغرامات المترتبة على الـتأخر في تجديد الرخصة المنتهية، وفي هذه المقالة نستعرض لزوار موقع مصر فايف كافة التفاصيل التي تهمكم بهذا الشأن، فتابوا معنا.

استخراج رخصة قيادة سيارة

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة وتجديد الرخصة المنتهية

أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية طريقة الحصول على رخصة قيادة سيارة أو تجديد المنتهية الصلاحية والتي تتمثل بالتالي:

بداية التوجه إلى وحدة المرور التي يتبع لها محل إقامة طالب الحصول على رخصة القيادة وفقًا لما هو وارد في بطاقة الرقم القومي.

اصطحاب صورة عن البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

تقديم طلب بنموذج 256 إلى إدارة المرور خاص بالحصول على رخصة القيادة.

تقديم صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على أصل الشهادة.

الخضوع للكشف الطبي وتقديم شهادة بحالة النظر وحالة الباطنة.

تقديم 4- صور شخصية حديثة.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة 2021

وأما الشروط المطلوب توفرها لدى الشخص الراغب في استخراج رخصة القيادة فتشمل التالي:

اجتياز الدورة التدريبية للقيادة في مركز التعليم التابع للمرور.

تقديم تحليل خاص بالمواد المخدرة من الجهات المختصة.

يجب ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

رسوم استخراج رخصة قيادة سيارة 2021

حدد قانون المرور الجديد الرسوم التي يجب سدادها من أجل الحصول على رخصة القيادة وهي كما يلي:

615 جنيها رسم ضريبة رخصة القيادة شاملًا رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

285 جنيها رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

105 جنيها رسم استمارة بيانات.

35 جنيها رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة.

20 جنيها رسم نموذح 256 الخاص بطلب الحصول على الرخصة.

15 جنيها طابع شرطة.

10 جنيهات رسم اختبار إشارات.

إقرأ أيضًا قد يهمك:

رابط موقع التحويل بين المدارس إلكترونيًا للعام الدراسي2021- 2022 والشروط

قروض بنك ناصر الاجتماعي بفائدة أقل بـ4% عن باقي البنوك

بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 وزير التربية التعليم يعلن تفاصيل مهمة

ما هي عقوبة السير برخصة قيادة منتهية؟

بعد معرفة طريقة وشروط استخراج رخصة قيادة سيارة الجديدة وفق قانون المرور الجديد يجدر الإشارة إلى أن رخصة قيادة السيارة الملاكي مدتها 10 سنوات، وعند التجديد يجب تحقق نفس الشروط المطلوبة لمنحها أول مرة وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، ونص القانون على عقوبة التأخر في تجديد رخصة القيادة عند انتهاء مدة سريانها وهي الغرامة وقدرها 25% من قيمة ضريبة تجديد الرخصة.