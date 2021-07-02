فيديو.. العرابى لـ الطاهرى: قرار 3 يوليو كان معالجة دقيقة لتحرك مصيرى

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن قرار 3 يوليو 2013، كان معالجة دقيقة لتحرك مصيرى، ونقطة لإعادة مصر إلى مصريتها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أدركت قبل 3 يوليو أن هناك مواجهة مرتقبة مع قوى دولية.





وأوضح العرابى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز: "نقدر نقول إن قرار 3 يوليو 2013، كان ضرورى وقرار إنقاذ وكان قرار شجاع، لأن اللى يقيس حجم الضغوط اللى كانت موجودة يقدر يدرك إنه مكانش قرار سهل، مكانش قرار متخذ بدون تفكير أو احتياطات، حيث كان يحتاج إلى رصانة وحكمة ومعالجة دقيقة للوضع، وإدراك إن فيه مواجهة هتحصل، ففكرة إنك تاخد قرار زى ده بكل هذه الأبعاد دى معناه إن أنت أخذت قرار شجاع لا يمكن الحيد عنه". وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن المجتمع الدولى قبل 30 يونيو ربط بقاء الجماعة الإرهابية باستمرار المساعدات الاقتصادية، مؤكدا: "كان هناك مقاومة شديدة من أطراف كثيرة، والغرب بالذات واتصالات ومقابلات، لدرجة إن كاثرين آشتون، كانت تقول طيب اخرجوا فى 30 يونيو، وارجعوا وإحنا هنساعدكم انتو محتاجين مساعدات اقتصادية، فمفيش داعٍ إنكم تطوروا الموضوع أكثر من كده، فالضغوط دى كانت موجودة وواصلة لأصحاب القرار فى مصر".

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