/638547/التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إيطاليا-وبلجيكا-في-يورو-2020

تنطلق مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا، بعد لحظات قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، في التاسعة مساء، وكشف كلا المديرينوالفنيين عن تشكل فرقهم في المباراة، والتي اتسمت بالقوة المركزية في منتصف الملعب بين الفريقان، نظراّ لتواجد العديد من الأسماء البارزة فيةعالم كرة القدم الحديثة.

أعلن روبرتو مانشيني، عن تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع بلجيكا على ملعب "آليانز أرينا" في ميونخ بألمانيا، لخوض مباراة ربع نهائي يورو 2020.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

تشكيل منتخب إيطاليا ضد بلجيكا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيلليني، سبينازولا.

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، فيراتي.

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلي، إنسيني.

أعلن مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب إيطاليا، مساء اليوم في بطولة كأس أمم أوروبا.

تشكيل منتخب بلجيكا أمام إيطاليا:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيرتونخين، فيرمايلين، ألدرفايريلد،

خط الوسط: ثورجان هازارد، فيتسل، تيليمانيس، مونييه، دي بروين.

خط الهجوم: لوكاكو، دوكو.

أفضل لاعب في بلجيكا

وحصد ثورجان هازارد نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جائزة الأفضل في فوز منتخب بلجيكا على البرتغال، بعد أن سجل هدف فوز منتخب بلجيكا في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحرز ثاني أهدافه في البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في مسيرة ثورجان هازارد الدولية التي يسجل فيها في مباراتين متتاليتين مع منتخب بلجيكا، بعد أن كان قد أحرز هدفا في مرمى منتخب الدنمارك خلال دور المجموعات.

منتخب بلجيكا جاء في صدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على الدنمارك وفنلندا وروسيا، وواجه في ثمن النهائي حامل اللقب منتخب البرتغال وفاز عليه بهدفٍ دون رد.