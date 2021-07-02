نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي لمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يدور في فلكه البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، وهذا من جميع المواطنين الذين يعلقون آمالا وأمنيات، ولذلك ينتظر المواطنون يوم وقفة عرفات للصيام لما فيه من بركة، والدعوات المستجابة، ورفع البلاء والغم وتحقق الرجاء، ولذلك يعرف أن عيد الأضحى المبارك يعد مصدر بهجة وفرحة على جميع المواطنين، ولذلك بالرغم من اختلاف التسميات إلا أن الأمة الإسلامية يريدون التجمع والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث أن عيد الأضحى المبارك مع فريضة الحج المحببة على قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولذلك أيام العيد متصلة 3 أيام.

موعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير،ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، وهذا بعد الإعلان من قبل المركز الفلكي، على أن سوف يتم موعد وقفة عرفات على حسب رؤية الهلال يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري 2021م ، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني موعد عيد الأضحى المبارك 2021م ولذلك نعرض لكم العطلات الرسمية الخاصة بالموظفين الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021م :

تم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021م على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021م حيث أن يستمر أيام عيد الأضحى حتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري 2021م.

أيام العطلات الرسمية الخاصة بالموظفين :

على أن يومي الجمعة والسبت الموافقين 16 يوليو، 17 يوليو الجاري 2021م راحة أسبوعية. إجازة ثورة 23 يوليو الجاري 2021م.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان من قبل رئيس الحكومة أصدر قرار بضمة يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و 24 يوليو الجاري 2021م وهذا يوافق أيضاََ إجازة 23 يوليو الجاري 2021م وهذا عطلة رسمية لجميع الموظفين المصريين، ولذلك تم الإعلان على سوف يتم تأجيل الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو حتى آخر أيام شهر يوليو 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي سوف يحصلون على يومى الجمعة والسبت الموافقين 16 و 17 يوليو الجاري 2021م وهذا قد يكون يوم الأحد فقط متبقي للعمل داخل الجهات الحكومية، حيث أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري 2021م وافقه عرفات، هذا يعد اليوم الوحيد خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك.