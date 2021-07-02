فيديو - لميس جابر تحكى قصة ابن هرماس الدرويش المزيف

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية الحياة، مساء الجمعة، عن الدرويش المزيف ابن هرماس الذى كان يعيش فى رغد حتى انكشفت حقيقته أمام السلطان حسن، وأخرجه من البلاد.





وأضافت جابر أنه فى أوقات كثيرة بمصر كان الشعب والسلطة الحاكمة مؤمنين بالدراويش والأولياء، وكان الولى أو الدرويش يعيش حياة رغدة لأن السلطان ينفق عليه.

وذكرت أن من ضمن الأولياء "محمد بن محمود بن هرماس بالماضى المقدسى الشافعى"، أحد أقطاب الدين الذى وُلد عام 1291 ولقب بـ "الهرماس"، ولم يكن مبدعًا أو مؤلفًا، إلا أن صوته قويًا ويدفع الناس للبكاء.

وأشارت إلى أن ابن هرماس كان يسعى للملك والسطوة، فاستغل فرصة وجوده بالحج مع مجموعة من الشيوخ والفقهاء والأمراء، وكان وقتها يحكم مصر "السلطان الصالح" بعدما خلع "السلطان حسن" عن الملك.

وأوضحت أن ابن هرماس سمع من "ولى" حقيقى أن السلطان حسن تم تعيينه مرة أخرى فى الحكم، فاختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية واستغل مجالس أحد الأمراء قائلًا: "لا إلا إله إلا الله جلس حسن فى ديست المملكة وخُلع الصالح صالح"، وبعد عودة الفوج إلى مصر أخبر "الملك حسن" بما قاله ابن هرماس، الذى قرر التبرك به وأغدق عليه من النعم والهدايا.

وتابعت :"استغل بن هرماس الفرصة وأصبح من القليلين الذين يدخلون على السلطان بدون إذن وحاول الايقاع بينه وبين المشايخ والفقاء".

وأشارت إلى أن ابن هرماس، قرر الذهاب إلى الحج فاستغل المشايخ فرصة عدم وجوده، وتمكنوا من إقناع السلطان بأنه "ولى مزيف"، وقرر نفيه خارج البلاد وهدم منزله لأنه لم يتوقع ما يفعله به الملك.

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