نائب وزير الخارجية يشارك فى احتفالات ذكرى استقلال بوروندى

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وأشار السفير لوزا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلديّن، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى افتتحت سفارة لها فى بوجمبورا عقب الاستقلال، فضلاً عن الزخم الكبير الذى أسفرت عنه زيارة الرئيس البوروندى Ndayishimiye إلى القاهرة فى مارس 2021.
ومن جانبه، طلب الرئيس البوروندى نقل خالص تحياته وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الحفاوة البالغة وحسن الاستقبال الذين لقيهما خلال زيارته للقاهرة فى مارس 2021، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط بين الدولتين.
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