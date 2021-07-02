نائب وزير الخارجية يشارك فى احتفالات ذكرى استقلال بوروندى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مُمثلاً لحكومة جمهورية مصر العربية، فى احتفالات بوروندى بالذكرى 59 للاستقلال، كما نقل خالص تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس البوروندى Evariste Ndayishimiye وتهنئته لقيادة بوروندى وشعبها الشقيق بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال.





وأشار السفير لوزا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلديّن، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى افتتحت سفارة لها فى بوجمبورا عقب الاستقلال، فضلاً عن الزخم الكبير الذى أسفرت عنه زيارة الرئيس البوروندى Ndayishimiye إلى القاهرة فى مارس 2021.

ومن جانبه، طلب الرئيس البوروندى نقل خالص تحياته وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الحفاوة البالغة وحسن الاستقبال الذين لقيهما خلال زيارته للقاهرة فى مارس 2021، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط بين الدولتين.