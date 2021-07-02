بحضور قيادات الإنجيلية.. أندريه زكى يفتتح تجديدات بيت أجابيه بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - زار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، أمس الخميس، بيت المؤتمرات "أجابيه" بوادى النطرون، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة بيت "أجابيه"، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.





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