علي زين نجم منتخب اليد ينتقل إلى برشلونة الإسباني

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وافق مسئولي فريق الشارقة الإماراتى على عرض فريق برشلونة الاسبانى للتعاقد مع على زين العابدين لاعب فريق كرة اليد للفريق الاماراتى و منتخب مصر لكرة اليد .
توج فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للموسم الحالي، للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد الفوز على فريق إلبورج الدنماركي بنتيجة 36-23، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين، يوم 13 يونيو الماضي، على ملعب "لانكسيس آرينا"، فى مدينة كولن الألمانية.
ويعد فريق برشلونة حامل الرقم القياسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 مرات، وأيضا البطل التاريخي لمنافسات كأس العالم للأندية برصيد 5 مرات، كان آخرها في النسخة الأخيرة عام 2019.
وأعلن النادي الإماراتي علي صفحته الرسمية ، بأنه وافق علي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب منتخب اليد .
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